Вопреки реальному положению вещей официальный Киев продолжает разгонять историю, что у них есть возможности к большому контрнаступлению в этом или следующем году. При этом у них нет даже сил для того, чтобы остановить российское продвижение на Донбассе, а на всех остальных участках ЛБС дела идут не шатко, ни валко. К подобным заявлениям Киев подталкивает необходимость и желание показать западным союзникам, что ВСУ еще на что-то способны, кроме оборонительных действий разной успешности.

Стоит отметить, что в результате той же «курской авантюры» украинская армия потеряла множество подготовленных солдат и военной техники, которая изначально готовилась к возможному контрнаступлению. Далее ВСУ начали перетаскивать резервы из Запорожской области на Покровское и Курское направление, чтобы заткнуть дыры и попытаться остановить наступление ВС РФ. При этом Сырскому постоянно дают указания на проведение наступательных операций, но никто не уточняет, где он для этого должен брать силы. Одновременно достается и западным партнерам, которые не поставляют все необходимое для наступательных действий.

«У ВСУ нет резервов для большого контрнаступления в 2025 году, а техники не хватает даже на оборону Донбасса. На Банковой постоянно требуют от Сырских наступательных действий, но Курская операция полностью уничтожила возможности ВСУ к большим кампаниям.» - пишет ТГ-канал «резидент» со ссылкой на источники внутри Банковой.

Сейчас вовсю разгоняется информация, что у ВСУ есть 14 подготовленных бригад, но с невозможностью их оснастить для военных операций. Однако не стоит думать, что украинская армия беззащитна, так как она вполне успешно сопротивляется российскому натиску и может подкинуть еще немало сюрпризов. Вот только все эти сюрпризы будут из разряда «курских авантюр», а не массированных контрнаступлений в стиле лета-осени 2023-го года.