Разработка стала частью проекта «Импортозамещение в газовой отрасли» на Петербургском международном газовом форуме.

В России скоро начнут производить новый мобильный терминал для спутниковой связи. Это первый такой аппарат, созданный в стране. Он поможет людям оставаться на связи в любом уголке России, даже там, где нет обычной сотовой связи. Это особенно важно для тех, кто работает в удаленных районах, например, в газовой отрасли.

Компания «ГЛОНАСС» показала этот терминал на Петербургском международном газовом форуме. Они уже проверили, как он работает, и готовы начать его массовое производство. Этот терминал использует российские спутники, что позволяет не зависеть от иностранных провайдеров.

Терминал маленький и легкий – его размеры всего 24x24x5 см, а весит он меньше 1,5 кг. Это значит, что его легко можно взять с собой, куда бы вы ни пошли. Подключиться к спутнику с его помощью проще, чем с обычной спутниковой тарелкой.

Этот аппарат – первое в России устройство для личной спутниковой связи, которое можно использовать в движении. Оно позволяет не только говорить по телефону, но и подключаться к интернету через WiFi, отправлять экстренные сообщения в местах, где нет сотовой связи.

Генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сказал, что скоро эти терминалы появятся в продаже.