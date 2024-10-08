В честь дня рождения В.В. Путина в России представили уникальный iPhone 16 с названием «Говорит Президент». Этот особенный выпуск ограничен всего 72 штуками. Созданный компанией Caviar, известной за свои роскошные версии известных гаджетов, этот набор включает в себя iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max с уникальным дизайном. Каждый телефон украшен флагом РФ и гербом, выполненными из 24-каратного золота, а также черным ониксом, который используется для декора трех корон на гербе. На титановом корпусе выгравирована цитата Путина: «Сила России в нас самих», и он обтянут черной крокодиловой кожей.

Каждый комплект сопровождается футляром с экраном, на котором можно посмотреть видео-поздравление с цитатами президента. Цены на эти эксклюзивные телефоны начинаются от 589 тысяч рублей за модель с 128 ГБ памяти и достигают до 694 тысяч рублей за версию с 1 ТБ памяти.