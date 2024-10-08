Торги акциями могут начаться на Гонконгской фондовой бирже.

Китайский автопроизводитель Chery планирует выйти на биржу в Гонконге. Ожидается, что стоимость компании составит около 7 миллиардов долларов. Это большой шаг для Chery, которая известна как один из ведущих экспортеров автомобилей из Китая и до сих пор не торговалась на бирже.

Компания обратилась за помощью к банкам, чтобы организовать первичное публичное предложение акций (IPO). Пока что они все еще ведут переговоры и не комментируют эту информацию.

Chery не только производит автомобили, но и работает в сферах финансов и недвижимости. В прошлом году компания объявила о планах расширения в Европу, включая создание дочерней компании для прямых продаж в Великобритании, Германии и Франции. Однако, из-за новых тарифов ЕС на китайские электромобили, Chery пришлось отложить запуск своих электромобилей в Европе на год.

Этот шаг на Гонконгскую биржу может стать значительным для Chery, открывая новые возможности для роста и развития компании на международном уровне.