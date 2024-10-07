А еще лучше даже 20-ядерный CPU, если это Intel.

Хотите насладиться новой игрой Civilization VII в высочайшем качестве 4K? Тогда вам понадобится довольно мощный компьютер. Игра, которая выходит в феврале, потребует от игроков серьезных системных ресурсов для максимальных настроек.

Для игры в 4K на максимальных настройках необходимо иметь компьютер с 16-ядерным процессором и 32 ГБ оперативной памяти. Если у вас процессор Intel, то желательно, чтобы он был даже с 20 ядрами. Это довольно высокие требования, но не пугайтесь, играть можно и на менее мощных ПК.

Для комфортной игры в разрешении Full HD на минимальных настройках достаточно иметь видеокарту уровня GTX 1050, 8 ГБ оперативной памяти и процессор Core i3-10100 или Ryzen 3 1200. Это делает игру доступной для широкого круга игроков.

Если же вы хотите играть в Full HD с частотой 60 кадров в секунду, требования возрастают, но остаются вполне приемлемыми для многих. Для максимального удовольствия от игры в 4K при 60 кадрах в секунду потребуется видеокарта уровня RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT, а также очень мощный процессор, например, Core i7-14700K или Ryzen 9 5950X.

Такие высокие требования к компьютеру нечасто встречаются в игровой индустрии, но Civilization VII является одной из самых требовательных к процессору игр на рынке. Хотя производители и преувеличивают иной раз требования к железу, в случае с Civilization VII это может быть правдой.