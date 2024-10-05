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g1tarist
В правительстве Украины планируются серьезные изменения
В офисе Зеленского планируют убрать главу ГУР, министра обороны и главкома ВСУ.

Движение в высших эшелонах власти Украины возможно перейдет на новый уровень, так как офис Зеленского планирует сдвинуть с места главу ГУР МО Буданова* , министра обороны Умерова и главкома ВСУ Сырского. Об этом пишут украинские источники со ссылкой на представителей офиса президента. В частности, об этом выпускает в печать материалы украинский филиал газеты «Форбс».

 Зеленский сегодня весьма негативно относится к Буданову*, которого обвиняют в слишком большой медийности и неверно работающим предсказаниям по поводу конфликта с РФ. Кроме того, претензии к главе ГУР идут и со стороны Сырского, который обвиняет разведчика в сокрытии важных разведданных.

Одновременно идут и процессы направленные в сторону устранения Умерова с должности министра обороны. Идут обвинения в невозможности создать эффективно действующий аппарат по закупке иностранного вооружения, которое сегодня крайне необходимо ВСУ. Вероятно, туда хотят поставить кого-то кто способен заставить работать прогнившую машину на полную мощность, а не только пилить откаты за заказы.

В свою очередь к Сырскому также накопилось немало претензий и если раньше на него делали ставку, как на генерала, полностью подконтрольного политической власти, то сегодня он выработал кредит доверия. Об этом свидетельствуют заявления Марьяны Безуглой, которая выступает в роли главного критика и обвинителя. При этом ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться для ВСУ и никакие решения Сырского не могут изменить положение вещей.

(*признан террористом и экстремистом в РФ)

#украина #сво #всу #зеленский #гур
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