Ранее планировалось начать сборку в 2024 году.

Компания Toyota решила отложить запуск своего первого электрокара, сделанного в США, до 2026 года. Изначально компания планировала стартовать производство еще в 2024 году.

В 2023 году Toyota объявила о своих намерениях запустить создание электрической версии внедорожника с тремя рядами сидений на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки. Однако теперь старт производства перенесен на 2026 год. Несмотря на это, Toyota не отказывается от своих планов по расширению ассортимента электрокаров в США. В ближайшие два года компания планирует представить семь новых моделей электромобилей, хотя сейчас ее линейка в основном состоит из гибридов.

Кроме того, в 2026 году Toyota начнет сборку еще одного внедорожника в Кентукки и полностью электрифицированного внедорожника в Принстоне, штат Индиана. Эти шаги являются частью стратегии компании по расширению предложения электромобилей на американском рынке.