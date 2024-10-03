Автомобиль получил современный и стильный дизайн, а также предлагает превосходные технические характеристики.

Современный дизайн и мощный электродвигатель фастбэка E-408 в 210 л.с. обеспечивают высокую производительность, а батарея на 58,2 кВт/ч гарантирует долгий пробег. Эта машина может проехать до 450 километров без подзарядки, что делает его отличным выбором для любителей путешествий и дальних поездок.

E-408 оснащен современными технологиями, включая 10" сенсорный экран и системы для удобства вождения, такие как адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы. Также есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Зарядить электрокар от 20% до 80% можно всего за 30 минут, что делает его удобным для ежедневного использования.

Peugeot не забыла и о комфорте водителя и пассажиров, предложив просторный салон и множество опций для удобства. E-408 также выделяется своей безопасностью и энергоэффективностью.

Стоимость нового электромобиля начинается от 4.826 млн рублей (около 46 тысяч евро). Заказы уже открыты, а производство налажено на заводе во Франции.