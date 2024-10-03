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Украинские активисты забили тревогу по поводу ситуации с «оборонительными укреплениями»

Заграждения от «русского морского десанта» на пляжах Одессы и области поглотил песок.
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В момент начала российской специальной военной операции Киев серьезно опасался морского десанта в Одессе и окрестностях. По этой причине была создана линия береговой обороны, которая представляла собой установку заграждений по всей полосе прибоя. Не стали исключением пляжи Одессы и области, где бетонные конструкции установили прямо в городской черте. Однако спустя какое-то время эти конструкции начали буквально проваливаться под землю, а активисты забили тревогу, что город остается без противодесантной защиты.

Весящие многие тонны бетонные конструкции начали продавливать песок и грунт под собой и медленно погружаются в почву. Дело дошло до того, что часть линии укреплений полностью исчезла, а остальные продолжают опускать под землю. Этот процесс сильно настораживает украинских активистов, которые призывают власти решить этот вопрос или в конечном итоге пропадут все заготовленные препятствия, которые мешают россиянам провести морскую десантную операцию в Одессе.

Стоит отметить, что Киев мастерски умеет организовывать постройку линий обороны на важных участках. Стоит вспомнить хотя бы ситуацию во время входа российских войск на север Харьковской области, когда часть бетонных конструкций буквально была свалена в кучу, а позиции подготавливали в самых неожиданных местах. Например, опорные пункты создавались в низинах между высотами, а не на этих самых высотах.

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