Ранее сообщалось, что их будут выпускать под брендом Xcite.

АвтоВАЗ официально заявил, что производство автомобилей Renault Logan и Sandero третьего поколения в Санкт-Петербурге не будет запущено. Эту информацию подтвердил Сергей Ильинский, директор по связям с общественностью компании, в беседе с Business FM. Он также опроверг слухи о связи АвтоВАЗа с заводом в Санкт-Петербурге, который ранее ассоциировался с производством автомобилей Nissan.

Появившиеся ранее сообщения о возобновлении выпуска моделей под брендом Xcite оказались не соответствующими действительности. Ильинский подчеркнул, что компания не имеет отношения к производственным планам завода в Санкт-Петербурге и не анонсировала никаких инициатив по запуску моделей Renault на российских предприятиях.

"Вокруг АвтоВАЗа всегда много слухов, но большинство из них не находят подтверждения. Мы предпочитаем не комментировать информацию, которая не соответствует действительности", - заявил Ильинский.

Эта новость стала ответом на распространенные ранее утверждения инсайдерского Telegram-канала "Русский автомобиль" о готовности "Автозавода Санкт-Петербург" начать выпуск данных моделей. Таким образом, официальные представители АвтоВАЗа опровергли все слухи и подтвердили, что никаких планов по производству Renault Logan и Sandero в России на данный момент нет.