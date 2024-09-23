Автопромышленность переживает сложное время.

General Motors, известный автогигант, сталкивается с трудностями. В последнее время они объявили об увольнении еще 1700 работников. Это следует за предыдущим сокращением на 1000 человек в августе. Сейчас речь идет о 1695 сотрудниках завода Fairfax Assembly в Канзасе, как сообщает агентство Reuters.

Увольнения будут проходить в два этапа. Первый начнется 18 ноября и затронет 686 постоянных и 250 временных работников. Второй этап запланирован на 12 января следующего года, когда временно потеряют работу 759 человек.

Причина таких мер - изменения в производственных планах компании. В мае GM объявила о приостановке выпуска Cadillac XT4 в Канзасе после января 2025 года. Это связано с переходом на производство нового электромобиля Chevrolet Bolt. Для этого заводу в Фэрфаксе предстоит модернизация на сумму около 390 миллионов долларов. Работники будут временно отстранены от работы до середины 2025 года, когда запустится производство новой модели.

Эти изменения затрагивают не только производственный персонал, но и сотрудников, занятых в разработке программного обеспечения и предоставлении услуг. Это сложный период для General Motors и их работников, но компания стремится адаптироваться к новым рыночным условиям, сосредоточив внимание на электромобилях.