Первым авто стал кроссовер Knewstar 001, он же Geely Tugella.

В России начинает свою деятельность новый автомобильный бренд Knewstar, который приходит на смену известному Geely. Первым представителем стал обновленный кроссовер Knewstar 001, ранее известный как Geely Tugella. Этот автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем, имеет полный привод и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Цена стартует от 3,4 миллиона рублей.

Теперь на официальном сайте Geely в России нельзя найти модель Tugella, вместо нее предлагается новинка под брендом Knewstar. Кроссовер Knewstar 001 выделяется обновленным дизайном передней части и доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Стоимость этих версий составляет 3,396 млн, 3,626 млн и 3,726 млн рублей соответственно.

Также анонсирован второй кроссовер для российского рынка — Knewstar 002, который пока не представлен публике, но его силуэт намекает на сходство с текущим Geely Atlas. Knewstar планирует открыть 186 дилерских центров по всей стране, что говорит о серьезных намерениях бренда укрепить свои позиции на российском рынке.

Интересный факт: в Россию уже отправлена первая партия автомобилей Sensteed Knewstar 001 из Китая, насчитывающая почти 650 единиц. Это подчеркивает готовность Knewstar активно завоевывать рынок, предлагая покупателям обновленные и качественные автомобили.