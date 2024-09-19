По комфорту пассажиров заднего ряда он даже превосходит Toyota Camry.

АвтоВАЗ анонсировал старт продаж новой модели Lada Aura, которая уже вызвала много обсуждений. Несмотря на попытки сделать цену доступной, базовая версия автомобиля будет стоить от 2,6 до 2,8 млн рублей. Однако за максимальную комплектацию, включающую премиальные опции вроде аудиосистемы высокого класса, сидений с массажем и кожаного салона отечественного производства, придется отдать более 3 млн рублей.

Руководство АвтоВАЗа подчеркивает, что новинка предложит пассажирам задних сидений комфорт, превосходящий даже Toyota Camry. Это касается и "базовой" модели, которая, по замыслу производителя, найдет свое применение в таксопарках.

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, опроверг слухи о том, что цена на Lada Aura может составить около 3 млн рублей, утверждая, что стоимость будет выше этой отметки. Он также поделился своими впечатлениями от тестовых поездок на новой модели, включая версию на электроприводе, отметив высокий уровень комфорта и современные характеристики автомобиля. По его словам, большинство отзывов о новинке положительные, и до начала продаж у производителя есть время на доработку некоторых деталей.

Продажи Lada Aura запланированы на текущий год, включая специальную упрощенную версию для такси. Это означает, что уже скоро российские автолюбители смогут оценить новую модель от отечественного производителя, которая обещает установить новые стандарты комфорта и доступности.