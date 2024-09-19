Все необходимые бумаги уже подписаны.

Авиакомпания S7 вскоре пополнит свой флот 100 новыми самолетами ТУ-214. Это стало возможным благодаря подписанию меморандума между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и S7. Событие прошло при участии Рустама Минниханова, главы Татарстана. Эти самолеты – не просто новые, а усовершенствованные. Они предназначены для удовлетворения потребностей пассажиров S7, обеспечивая комфорт и безопасность на расстояниях до 5,2 тыс. км при полной загрузке. Максимальная дальность полета этих лайнеров достигает 7 тыс. км. Один из таких самолетов, Ту-214 (RA-64518), был выпущен в 2009 году и недавно прошел обновление. В декабре он получил новый сертификат, подтверждающий его летную годность.

Самолет оснащен современным салоном на 194 места, а также новейшим оборудованием для навигации и спасения. Это гарантирует, что ТУ-214 соответствует всем мировым стандартам безопасности и комфорта. За подписание меморандума отвечали Юрий Слюсарь, генеральный директор ОАК, и Владислав Филев, представитель акционеров группы компаний S7.

Это сотрудничество обещает открыть новую страницу в истории российской авиации, делая путешествия еще более доступными и приятными для пассажиров.



