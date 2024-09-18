В «Туполеве» хотят создать «идеальный вариант» самолёта.

Компания "Туполев" объявила о модернизации пассажирского самолета Ту-214. Целью является создание улучшенной версии этого среднемагистрального авиалайнера. Для этого в компании создан Инновационный конструкторский центр. Основные задачи, которые будут стоять перед инженерами, – это увеличение дальности полета самолета, снижение его веса и упрощение процесса сборки.

Заместитель генерального директора ОАК и управляющий директор "Туполева" Константин Тимофеев поделился планами на будущее: "Мы стремимся к созданию идеального варианта Ту-214. Надеемся, что новые идеи и подходы помогут нам не только улучшить характеристики самолета, но и сделать производство более эффективным".

В настоящее время "Туполев" ищет специалистов для работы над проектом. В команду будут включены от 12 до 25 инженеров, которые возьмут на себя решение новых задач по совершенствованию Ту-214.

Этот шаг направлен на повышение конкурентоспособности российских авиалайнеров на мировом рынке, предложив пассажирам более комфортные и экономичные варианты путешествий.