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g1tarist
Командир разведгруппы «Ахмата» рассказал про тактику ВСУ в Курской области
ВСУ сменили за четыре недели несколько тактик, но они им не помогли.

Прошло уже больше полутора месяцев с момента атаки украинской армии на территорию Курской области и за это время командование ВСУ испробовало несколько тактик для прорыва российской обороны. Об этом рассказал командир разведгруппы «Ахмата» с позывным Аид.

Изначально, как рассказывает Аид, украинцы использовали тактику под названием «цветок», которая предполагает прорыв линии обороны в наиболее уязвимых местах. Именно это позволило украинцам так быстро занять большой кусок приграничной территории и создать разорванную линию боевого соприкосновения. Стоит добавить, что такая тактика стала возможной только благодаря активной помощи запада и спутниковой группировки НАТО.

Далее по словам Аида, когда первый этап закончился, украинцы попробовали классический пролом обороны с помощью клиньев тяжелой бронетехники. При этом ВСУ шли большими колоннами, что привело к серьезному проценту «демонтированных» машин. Целью было не только прорвать оборону, но и как можно быстрее занять территорию, пользуясь автомобильными дорогами региона.

«Шли колоннами танки, боевые бронемашины (...) В первый день из 45 единиц 39 нами было уничтожено — это Мартыновка, там новая Прохоровка получилась. Пошли целые батальоны — около 2 тыс. личного состава. В первый день нами уничтожено 39 единиц техники, во второй — 20, в третий — 13» - рассказывает Аид.

Когда тактика с клиньями начала буксовать, командование ВСУ стало использовать другую, а именно «гармошку». Это когда впереди идет штурмовая группа, а за ней отряд, который должен закрепиться на захваченном участке. После чего они меняются местами, и процедура повторяется. При этом эта тактика уже вообще никак не работала, но командование долгое время не отказывалось от нее.

«В первый день, когда они применили тактику «гармошки», из штурмовой и из группы закрепления выжил только один, был взят в плен. Во второй день не выжил никто. На третий день картина повторилась» – добавляет Аид.

Стоит отметить, что в начале прошлой недели началось российское контрнаступление в Курской области и российская армия добилась значительного успеха вернув более шестой части оккупированной земли. При этом вчера начали приходить сообщения, и, в частности, писал ТГ-канал Подоляки, что ВСУ предприняли попытку флангового удара со стороны Глуховского района, но в результате атаку не только отбили, но и нанесли ответный удар забрав ряд опорных пунктов украинцев.

#сво #всу #курск
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