Они уже поднялись на высоту более 1400 км.

Илон Маск объявил о важном этапе космической миссии Polaris Dawn. Экипаж, достигший высоты свыше 1400 км, впервые проверит работу спутниковой связи Starlink в космосе.

Миссия Polaris Dawn станет первой, где будет использоваться лазерная связь Starlink. Это означает, что астронавты внутри корабля Crew Dragon смогут общаться со спутниками Starlink на протяжении всего полета благодаря технологии, которую они назвали "Plug and Plaser".

Это первый раз, когда Crew Dragon от SpaceX использует сеть интернет-спутников Starlink для связи. В отличие от традиционных методов, таких как земные системы ретрансляции, астронавты будут передавать данные с помощью лучей света. Это новшество обещает улучшить и ускорить передачу информации между космосом и Землей.

Внутри космического корабля установлен специальный Wi-Fi маршрутизатор с лазерной системой, которую экипаж называет "подключаемым лазером". Они также загадочно упомянули о "сюрпризе" для всего мира, но детали пока держат в секрете.

Команда SpaceX Crew Dragon уже установила рекорд, оказавшись дальше от Земли, чем кто-либо за последние 50 лет. Теперь они готовятся к выходу в открытый космос, что обещает стать значимым событием в истории космических исследований.