Группа ГАЗ потребовала от Volkswagen компенсацию в размере 28,4 млрд рублей
Однако Арбитражный суд Нижегородской области сократил эту сумму до 16,9 млрд рублей. Volkswagen, в свою очередь, не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу, которая пока не была рассмотрена.Спор между компаниями возник после того, как в 2022 году Volkswagen прекратил поставки двигателей на завод в Нижнем Новгороде, несмотря на договоренности, заключенные в 2017 году. Уже в 2021 году Volkswagen не выполнил обязательства по поставке необходимого количества моторов, а в следующем году и вовсе остановил поставки.
Важно отметить, что в августе 2022 года между ГАЗом и Volkswagen было расторгнуто соглашение о сборке автомобилей, после чего немецкая сторона выплатила российской компенсацию в размере 4 млрд рублей.
Этот случай стал одним из примеров трудностей, с которыми сталкиваются международные компании при внезапном изменении своих планов в России.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила