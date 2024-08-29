Однако Арбитражный суд Нижегородской области сократил эту сумму до 16,9 млрд рублей. Volkswagen, в свою очередь, не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу, которая пока не была рассмотрена. Спор между компаниями возник после того, как в 2022 году Volkswagen прекратил поставки двигателей на завод в Нижнем Новгороде, несмотря на договоренности, заключенные в 2017 году. Уже в 2021 году Volkswagen не выполнил обязательства по поставке необходимого количества моторов, а в следующем году и вовсе остановил поставки.



Важно отметить, что в августе 2022 года между ГАЗом и Volkswagen было расторгнуто соглашение о сборке автомобилей, после чего немецкая сторона выплатила российской компенсацию в размере 4 млрд рублей.



Этот случай стал одним из примеров трудностей, с которыми сталкиваются международные компании при внезапном изменении своих планов в России.