«Только справедливый мир для Украины» - говорит президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает рассказывать про условия мирного договора с Российской Федерацией. При этом украинский лидер делает в заявлениях акцент на том, что такой договор может быть только на справедливых условиях, а территорию страны на это разменивать не станет. Все эти заявления прозвучали из уст Зеленского во время большого интервью для индийских изданий, представители которых собрались в Киеве.

Как рассказал украинский лидер, никто не станет разменивать территорию Украины для мира с Москвой. Боле того, украинцы видят мирный договор только по формуле Зеленского, которая всем известна и включает в себя такие пассажи, как «возвращение всех земель включая Крым», «вывод всех войск» и «выплата репараций».

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира» - высказывается президент.

Также индусы получили очередные комментарии по поводу происходящего в Курской области. Зеленский высказался в ключе, что это необходимо для обеспечения безопасности Сумской области и не несет за собой захватнических планов и тем более создания почвы для переговоров. Тем более что российское правительство откровенно заявило, что на обмен территорий не пойдет.

«Что касается нашей Курской операции. Они уже все подготовили на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город» - добавляет Зеленский.