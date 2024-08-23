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Появились первые кадры интерьера кроссовера Zeekr 7X

Дизайнеры основательно поработали.
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Скоро, 30 августа, нас ждет официальная премьера нового электрического кроссовера от Zeekr - модели 7X. Перед самым дебютом производитель поделился снимками интерьера авто, и он выглядит действительно необычно.

В салоне кроссовера можно найти много интересных деталей. Например, под экраном медиасистемы расположены нестандартные переключатели. Центральная консоль выполнена в стиле яхты и включает в себя две зоны для беспроводной зарядки смартфонов. Особое внимание привлекает атмосферная подсветка и центральный динамик с дизайном, напоминающим подсолнух. Даже кресла переднего ряда выделяются своей необычной перфорацией.

Что касается технических характеристик, Zeekr 7X построен на платформе SEA. Размеры автомобиля впечатляют: длина - 4825 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1666 мм, а колесная база достигает 2925 мм. В зависимости от комплектации, кроссовер оснащается тяговой батареей на 75 кВт·ч или 100 кВт·ч, что обеспечивает запас хода от 600 до 780 км. Мощность автомобиля также варьируется: заднеприводная версия может похвастаться 421 л.с., а полноприводная - целых 646 л.с.

Этот автомобиль обещает стать настоящим прорывом в мире электромобилей, сочетая в себе не только инновационные технологии и высокую производительность, но и уникальный дизайн интерьера. С нетерпением ждем официальной премьеры!

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машины электрокар кроссовер zeekr 7x
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