Первый колесный танк прибыл в Бразилию

Вооруженные силы Бразилии получили первую итальянскую колесную бронемашину Centauro 2 со 120-мм орудием. Техника проходит по классификации, как «истребитель танков» и имеет колесную базу 8х8. Поставленное изделие будет обкатываться и тестироваться бразильскими военными, которые позже дадут оценку и от их решения зависит покупка большой партии у итальянского консорциума Iveco-OTO Melara.

Как пишет издание Zone Militar в случае положительного отзыва военных, бразильское правительство закупит у консорциума до 96 боевых машин. Оценочная стоимость всего контракта составит более 900 миллионов евро. Кроме непосредственно техники туда войдут и комплектующие для нее, включая боеприпасы разного типа, предназначенные для 120-мм пушки высокого давления.

Стоит отметить, что ранее в конкурсе участвовала не только Италия, но и Канада с Китаем. Однако представленные другими странами боевые машины не подошли бразильцам из-за использования 105-мм орудий, в то время как итальянская машина имеет боевой модуль «Леонардо» с пушкой 120/45-мм. Кроме того, Centauro 2 оснащен двумя пулеметами и автоматическим гранатометом, которые можно разместить в боевому модуле и управлять дистанционно.

По договоренности с итальянским концерном первая машина должна была прибыть в Бразилию еще в начале лета. Однако груз задержали в порту Гамбурга из-за непонятных нарушений. Есть предположение, что задержка поставки связана с политической обстановкой вокруг Бразилии.