У многих не загружаются сообщения в мессенджерах, а кто-то даже не может в них войти.

В последнее время россияне столкнулись с трудностями при использовании популярных интернет-сервисов. Многие жалуются на проблемы с мессенджерами Telegram и WhatsApp. Не только эти приложения вызывают вопросы. Пользователи также указывают на неполадки в Steam, Discord, Dota 2, Roblox, Twitch и других популярных сервисах, играх и приложениях.

Основные трудности в Telegram связаны с загрузкой изображений и видеороликов. Некоторые пользователи не могут отправить сообщение, а другие вообще не могут войти в приложение. Похожие проблемы наблюдаются и в других сервисах. Даже специализированный сайт сбой.рф, который предназначен для отслеживания таких сбоев, сегодня работает с перебоями. Это показывает, что проблема актуальна и затрагивает большое количество сервисов. Пока не ясно, что стало причиной этих проблем.