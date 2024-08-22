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g1tarist
Tether объявила о планах по запуску нового токена, который будет привязан к дирхаму ОАЭ
ОАЭ намеревается стать одним из лидеров отрасли.

Компания Tether, известная выпуском популярного стейблкойна USDT, собирается представить новый цифровой токен. Этот токен будет привязан к валюте Объединенных Арабских Эмиратов - дирхаму. В реализации этого проекта компании поможет Phoenix Group.

Особенностью нового токена будет его полное обеспечение ликвидными средствами, что делает его надежным инструментом для пользователей. Сейчас Tether работает над получением специального разрешения от Центрального банка ОАЭ, чтобы начать выпуск этого стейблкойна.

Глава Tether, Паоло Ардоино, уверен, что новый токен сможет занять важное место на мировом рынке. Он видит его как средство для международных платежей, альтернативу USDT и даже доллару США.

По словам Ардоино, новый стейблкойн будет служить удобным инструментом как для бизнеса, так и для частных лиц. Он позволит безопасно и эффективно совершать операции в дирхамах, будь то международные переводы, торговые сделки или управление цифровыми активами.

Этот шаг подчеркивает стремление ОАЭ стать глобальным центром криптовалюты и блокчейна, укрепляя свои позиции как одного из ведущих криптохабов мира.

#оаэ #токен #tether #криптолвалюта #стейблкойн
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