Президент Путин прибыл с рабочим визитом в Чечню
В рамках рабочего визита по Кавказу, президент РФ Владимир Путин посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Закончилась поездка вечером 20 августа 2024-го года в Чечне в аэропорте Грозного, куда прибыл транспорт с первым лицом страны. Владимира Путина лично встречал глава Чечни Рамзан Кадыров, который сопровождал президента во время поездки по городу.
В первую очередь Путин отправился на могилу первого главы Чечни Ахмата-Ходжи Кадырова, после чего направился в Российский университет спецназа, в котором сегодня проходят тренировки множество бойцов. В ходе посещения университета президент Путин произнес речь и оценил работу заведения.
«Вы принимаете для себя сложное решение. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. Вы переступили определённый рубеж. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно абсолютно непобедимы» - заявил Путин.
Также глава государства прибыл в новую мечеть Грозного, где встретился с председателем Духовного управления мусульман республики и муфтием Чечни. Кроме того, в ходе рабочей поездки Рамзан Кадыров заявил, что в республике имеется много потенциальных бойцов, готовых к отправке в зону проведения Спецоперации. Что интересно, один из новых районов Грозного назвали в честь Владимира Путина.
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