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Роскосмос назначил космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций

Первый экипаж отправится на МКС в марте 2025 года.
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Роскосмос объявил имена космонавтов, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2025 и 2026 годах. Список участников будущих миссий уже доступен на сайте организации. В марте 2025 года на станцию на корабле «Союз МС-27» отправятся Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий. Вместе с ними полетят Кирилл Песков и Джонатан Кимна на американском корабле Crew Dragon.

Позже, во второй половине 2025 года, к МКС на «Союзе МС-28» отправится экипаж в составе Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Олега Платонова.

В 2026 году на станцию на «Союзе МС-29» полетят Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.

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Также стоит отметить, что недавно к МКС успешно пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-28», который доставил необходимые запасы: топливо, питьевую воду, еду и оборудование для научных экспериментов.

На станции сейчас находится экипаж 71-й длительной экспедиции, в который входят космонавты из России и астронавты из США.

Роскосмос сообщил, что в конце 2024 года российские космонавты совершат выход в открытый космос. Это будет первый такой выход после апреля прошлого года.

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Теги

космос мкс роскосмос 2025 экипаж экспедиции
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