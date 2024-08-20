А вот внешне автомобиль практически не изменился.

Этот внедорожник стал мощнее, но при этом сохранил свой привычный внешний вид. Новинка от Changan Ford появится в продаже уже в третьем квартале, а стоимость уточнят 30 августа на автосалоне в Чэнду.

Ford Explorer 2024 порадует покупателей двумя новыми цветами кузова: серым и синим. В базовой комплектации теперь будут 18-дюймовые колесные диски с всесезонной резиной. А для версий Titanium Edition и Red Gold Edition предложат диски размером 20 и 21 дюйм соответственно.

Внутри автомобиля осталась 12-дюймовая цифровая панель приборов и медиасистема с огромным 27-дюймовым экраном, работающая на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155. Однако в новой модели исчезла коленная подушка безопасности для водителя, а также возможность открытия авто с помощью смартфона и голосовое управление медиасистемой из задних рядов сидений.

Ford Explorer 2024 остается просторным: его длина составляет 5063 мм, ширина — 2004 мм, а высота — 1778 мм. Колесная база равна 3055 мм. Под капотом установлен 2,3-литровый мотор Ecoboost, мощность которого теперь достигает 290 л.с., а крутящий момент увеличен до 445 Нм.



