В мире бытовой техники появилась новинка, которая облегчит жизнь многим. Теперь не нужно ломать голову над выбором программы для стирки. Компания Haier представила стиральную машину Langjing X11, которая сама решит, как лучше всего постирать вашу одежду.

Эта умная машина уже доступна для предзаказа и стоит 560 долларов. Она оснащена двухслойной стеклянной дверью и двигателем с возможностью регулировки частоты вращения. Это значит, что машина работает тихо и эффективно. К тому же, благодаря специальному алгоритму, она выбирает идеальный режим стирки для каждой загрузки.

Одна из замечательных функций Langjing X11 – это быстрая стирка всего за 15 минут. А если в доме есть малыш, функция стирки детского белья при 60°C и стерилизация на уровне выше 99,99% придутся как нельзя кстати. Машина также умеет самостоятельно определять вес белья и рассчитывать нужное количество стирального порошка.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами интеллектуальной стирки, достаточно нажать и удержать кнопку всего 3 секунды. После этого Langjing X11 сама подберёт наилучший режим для вашей одежды. Это идеальный выбор для тех, кто ценит своё время и стремится к максимальному удобству в повседневной жизни.