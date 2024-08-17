Теперь он лучше подходит для дальних поездок.

Nissan Pathfinder обновился и стал идеальным выбором для путешествий. Теперь в Китае можно купить специальную версию этого автомобиля, оснащенную всем необходимым для комфортных поездок на природу.

В новой комплектации Pathfinder внимание привлекает к себе удобным багажником на крыше, который дополнен светодиодной подсветкой для освещения в темное время суток. Кроме того, к автомобилю прилагается выдвижной навес, который защитит от солнца или дождя. В багажнике предусмотрен специальный органайзер с различными аксессуарами, включая матрас, что позволяет легко организовать спальное место, просто сложив задние сиденья.

Автомобиль сохранил свои технические характеристики: под капотом у него 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом от ZF и системой полного привода. Внешний вид Pathfinder тоже претерпел изменения: теперь он выделяется на дороге благодаря черным колесным дискам нового дизайна и двухцветному кузову с наклейками.

Nissan предлагает новый Pathfinder в восьми различных комплектациях, с ценами от 33,5 до 42 тысяч долларов. Цена на спецверсию для путешественников пока не объявлена, но уже ясно, что эта машина станет отличным выбором для тех, кто любит проводить время на природе и ценит комфорт в дороге.