Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Подешевел один из самых больших и надежных внедорожников Toyota - Toyota Sequoia
В конце мая за машину просили от 9,85 млн рублей.

Toyota Sequoia теперь доступна по сниженной цене в России. Ранее этот внедорожник стоил 9,85 млн рублей, но теперь его можно купить за 9,2 млн рублей. Предложение действует в компании из Владивостока, предлагающей два варианта по цене около 9,2 миллиона рублей. Самая дорогая версия обойдется в 10,896 миллионов рублей и включает в себя усиленные амортизаторы и пружины, а также дополнительные удобства вроде трехзонного климат-контроля и адаптивного круиз-контроля. В Москве цена на Sequoia в наличии достигает 14,2 млн рублей.

Toyota Sequoia оснащена гибридным двигателем, сочетающим 3,5л бензиновый мотор V6 с двумя турбинами, электромотором и 10-ступенчатой АКПП. У всех моделей Sequoia полный привод.

реклама

Этот внедорожник был признан самым долговечным среди кроссоверов и внедорожников в США по версии iSeeCars, что подчеркивает его надежность и качество.

#авто #автомобиль #toyota #машина #toyota sequoia
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
2
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
2
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
4
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Xiaomi Smart Band 9 вышел на всем глобальный рынок
1
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Xiaomi 14 получил скидку в 100 долларов
1
Самый редкий западный танк в зоне СВО – британский Challenger 2 ВСУ, уничтожен в Курской области
4
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
5
Мошенники предлагают россиянам скачивать вредоносное ПО под видом «ускорителей Youtube»
+
Epic Games Store раздаст The Callisto Protocol и Gigantic бесплатно
+
В Подмосковье запустят проект по поиску пропавших домашних животных с помощью ИИ
+
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
Немецкое издание Bild допускает, что Курская авантюра Зеленского может закончиться капитуляцией Украины
1
Huawei работает над выпуском нового чипа для искусственного интеллекта - Ascend 910C
+
Транскаспийский маршрут позволит увеличить грузопоток в обход России
5
Трио Google Pixel 9 использует ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm второго поколения
3

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
7
"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
28
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
34
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
7
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
2
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
8
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
69
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
11

Сейчас обсуждают

Jean
18:10
"устная гарантия на железо 2 недели" - так и пишите, без гарантий.
Поставки процессоров AMD и Intel в Россию за год упали в 15 раз из-за проблем с китайскими банками
Мохнатый
18:09
Взял себе недавно бюджетный Galaxy A15. Всё как у топов (5G, 256 rom, 8 gb ram, Super Amoled 2K), кроме процессора. Процессор бюджетный - Helio 99...
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
FelsheR-BANz
18:06
Не уподобляйся пятачкам, когда они тут отрезанные головы, конечности и сожжение на кострах мирняка и солдат постили. Нас это не красит.
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
denacifikator
18:03
всех всушников в курской области,убьют сказали.
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по вторгнувшимся в Курскую область подразделениям ВСУ
FelsheR-BANz
18:02
А за тебя еще и женщины.
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
Dark_Cloud
17:58
Купим через Казахстан, см. новость выше мне тоже, помню, угрожали дефицитом всего и вся и долларом по двести - в итоге подорвался и купил 5600х box на релизе за 30к почти думаю, напоминать, сколько он...
Поставки процессоров AMD и Intel в Россию за год упали в 15 раз из-за проблем с китайскими банками
FelsheR-BANz
17:58
Чтобы уголька у бабушек своровать из углярок?
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
Alagar81
17:58
Лучше жить так, чтоб не было проблемы купить смарт хоть за $1000, и не заниматься тем чем занимаются тут бублики и зистаксы (зелоты и т.п.)
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
Тимур Закиров
17:56
В статье написано по сравнению с предыдущей ультразвуковой 3D Sonic Gen 2
Трио Google Pixel 9 использует ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm второго поколения
informator
17:53
Главное что бы моторы небыли задиристыми и раздаточные коробки на 50т не разлетались в щи как у меня когда-то было)
Kia Sportage в России серьезно подешевели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем