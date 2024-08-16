В конце мая за машину просили от 9,85 млн рублей.

Toyota Sequoia теперь доступна по сниженной цене в России. Ранее этот внедорожник стоил 9,85 млн рублей, но теперь его можно купить за 9,2 млн рублей. Предложение действует в компании из Владивостока, предлагающей два варианта по цене около 9,2 миллиона рублей. Самая дорогая версия обойдется в 10,896 миллионов рублей и включает в себя усиленные амортизаторы и пружины, а также дополнительные удобства вроде трехзонного климат-контроля и адаптивного круиз-контроля. В Москве цена на Sequoia в наличии достигает 14,2 млн рублей.

Toyota Sequoia оснащена гибридным двигателем, сочетающим 3,5л бензиновый мотор V6 с двумя турбинами, электромотором и 10-ступенчатой АКПП. У всех моделей Sequoia полный привод.

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Этот внедорожник был признан самым долговечным среди кроссоверов и внедорожников в США по версии iSeeCars, что подчеркивает его надежность и качество.