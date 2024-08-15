Беззаботные прогулки ВСУ закончились.

Прошла неделя с момента атаки ВСУ на территорию Курской области и напор первых дней начал постепенно стихать. Если за первые дни оппонентам удалось занять приличный кусок Суджанского, Беловского и Кореневского районов, то теперь дело пошло с заметным буксованием, так как тактика, которую в некоторых источниках назвали Фабиевой, теряет свою актуальность, но командование ВСУ продолжает рассылать малые группы в надежные просочиться глубже.

Российское командование заявило, что беззаботные прогулки по хорошим автодорогам Курской области для ВСУ закончились. ВС РФ начали воплощать в жизнь тактику противодействия таким отрядам, которые состояли из бронетехники и моторизированной пехоты. Одновременно украинская армия начала нести серьезные потери среди личного состава, так как ВС РФ начали бить по резервам, которые перебрасываются с Сумской области для удержания занятой территории. На этом фоне проскальзывают сообщения, что военная администрация Сумской области удивлена таким ударам российской армии по военным объектам области.

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Что интересно, командование ВСУ пока не отказывается от тактики просачивания малыми группами. В эти набеги отправляют наиболее подготовленные подразделения, оснащенные западной военной техникой и оружием. Ранее ВСУ планировали эти резервы использовать для купирования российского продвижения на других участках ЛБС. Теперь хорошо подготовленные резервы участвуют в операции, основные цели которой пока никому не понятны.