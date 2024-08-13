Киеву просто нечем угрожать Курской АЭС.

Российская армия продолжает останавливать украинское наступление в пределах Курской области, но до окончательного выдворения ВСУ еще далеко. На этом фоне появляются слухи, распространяемые в сети, что ВСУ собираются дойти до Курской АЭС. Однако это сделать будет невозможно и не такими силами, которые бросил Киев на это направление. Об этом заявляет украинский военный эксперт и бывший полковник СБУ Олег Стариков, комментирующий всю ситуацию с наступлением в целом.

Эксперт Стариков сомневается в возможности наступающей группировки дойти до стратегического объекта в глубине Курской области. Напомним, что Курская атомная электростанция лежит почти в 50 км от украинской границы и идти до нее нужно через поля и степи. По этой причине так эффективно действуют российские ВКС, для которых ландшафт области настоящий подарок. Как пишет Стариков, сил, брошенных Киевом, банально недостаточно для выполнения столь амбициозной задачи и поэтому он не является основной. Главной задачей нападения стал медийный эффект и попытка выслужиться перед западными партнерами.

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«Ты попробуй туда ещё дойди. Это 50 километров. По полю, по степи? Да вы что. Это какими силами, там как минимум должно быть 100 тысяч войск, чтобы туда дойти» - пишет эксперт.

Стоит понимать, что Стариков не является последней инстанции в плане анализа происходящего и в планы Генштаба ВСУ ему никто не показывал. Однако эксперт считает, что для того, чтобы дойти до АЭС необходимо до 100 тысяч солдат с военной техникой, но взять их не от куда. Правда по сети курсирует мнение, что Курская область только первый звоночек и украинское командование собирается нанести еще ряд ударов в неизвестных направлениях.