Американские компании продолжают работать над космической независимостью США в сфере пилотируемых полетов на околоземную орбиту. На этот раз на МКС отправили сразу двух астронавтов НАСА, которые должны были пробыть на станции всего 8 дней, но живут там уже второй месяц. Дело в том, что аппарат Boeing Starliner, который должен вернуть американцев домой не выдержал полета и дал утечки в двигателе, которые могут привести к катастрофе при входе в земную атмосферу.

Два американских астронавта Бутч Уилмор и Суни Уильямс вопреки всем планам могут остаться на орбите до 2025 года из-за технических проблем с опускаемым аппаратом. Сейчас в НАСА активно пытаются решить проблему возвращения астронавтов на Землю. Однако процесс осложняется тем, что на планету нужно вернуть не только людей, но и аппарат фирмы Boeing, стоящий немало денег и имеющий множество секретных разработок.

Дело дошло до того, что американцы из агентства начали договариваться с «Роскосмосом», чтобы российский аппарат захватил с собой и американских астронавтов. Однако пока это только предварительные разговоры, а свободный спуск намечен только на 2025-й год. Одновременно NASA ведет переговоры с главой компании SpaceX Илоном Маском, чтобы уже его аппарат захватил с собой Starliner. Однако это тоже затягивается на долгий срок, так как SpaceX сможет запустить свой аппарат только в том же 2025-м году.

Пока же астронавты и Starliner остаются на МКС и ждут, когда большие начальники договорятся между собой.