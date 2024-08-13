Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Английский аналитик рассказывает про появившиеся у ВСУ истребители F-16
Он считает, что ВСУ попытается втянуть страны НАТО в конфликт с Россией.

На протяжении долгих 1,5 лет украинское руководство и высшие военные чины просили западные страны передать на вооружение ВС ВСУ истребители F-16. По им мнению, именно эти самолеты должны стать той соломинкой, что переломит хребет верблюду. 4 августа 2024-го года президент Зеленский официально заявил во время выступления перед военными летчиками ВСУ, что истребители были переданы. На Украину прибыло до 10 истребителей F-16, которые передали Нидерланды с разрешения старшего брата в лице США.

Более того в сети начали появляться кадры с полетами американских самолетов и даже новости о том, что звено F-16 использовалось в Харьковской области. При этом в качестве площадок для парковки и обслуживания новых украинских игрушек используют неизвестные аэродромы, так как все близко расположенные ВПП регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВС РФ. Мелькала информация, что украинское руководство хочет использовать для базирования истребителей аэродромы стран НАТО с которыми граничит Украина. Но тут надо вспоминать заявление уже российского правительства, что F-16 и места их базирования станут законной целью для российской армии. В том числе и расположенные за пределами Украины.

реклама

Английский аналитик Александер Меркурис заявил, что подобным решением с размещение самолетов за пределами Украины, Зеленский планирует втянуть в конфликт страны НАТО. Так как главным претендентом на хранение украинских самолетов станет Румыния в которой украинские летчики проходят обучение.

 

#россия #украина #сво #всу #нато #f-16 #истребитель #аналитик
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
6
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
5
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
6
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
В GTA 6, возможно, использовали ИИ для создания анимации
1
«Ростелеком» приглашает оценить систему «Яга» — отечественную альтернативу Jira
+
Ростех на Армия-2024 представит комплекс РЭБ "Сурикат" для обнаружения и нейтрализации мини-дронов
+
Обновление микрокода 0x129 для чипов Intel 13-го и 14-го поколений снижает производительность до 12%
7
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1
Учёные из Израиля случайно получили сорт какао-бобов, обладающий высокой устойчивостью к засухе
+
Ученые из Питтсбурга разработали шагающего робота-муравья Picotaur
+
YouTube на ПК начал полноценно работать у некоторых пользователей в РФ через Chrome, Opera и Safari
+
Эксперты рекомендуют сразу же отключить многопоточность на новом процессоре Ryzen 7 9700X
16
Представлены тепловизионные камеры для обнаружения проблем с охлаждением в разогнанных ПК
1
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновлено серийное производство автомобилей
2
Xiaomi HyperOS 2.0 будет оптимизирована и получит поддержку большего количества старых устройств
1

Популярные статьи

Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
7
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
+
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
+
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
2

Сейчас обсуждают

Легенда
22:48
китай- европа
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Легенда
22:47
монголия тоже - европа
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Легенда
22:46
казахстан-это европа
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
kitava
22:37
При этом эти силы, которых перемалывают в Курской области нельзя будет бросить на ликвидацию прорывов в ДНР. Размен как бы непонятно в чью пользу.
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Dark_Cloud
22:33
Пипец, дрон на веревочке скоро дойдет до метания дронов руками подбегающего оператора, а там и до списания их в архив недалеко, на полку к кремневым ружьям и копьям
В Курской области начали применять новые ударные дроны «Князь Вандал Новгородский»
Александр
22:16
Если есть FABы, то за чем нам вставать с диванов. Не говоря о том, что вы дебилы рыпаетесь против ядерной державы способной уничтожить мир. Вы дебилы?
После вооружённой агрессии ВСУ в Курской области Киев заслужил только капитуляцию — зампостпреда РФ при ООН
Dark_Cloud
22:15
А если бы управление осуществлялось контроллером, корпус которого из чистой платины отлит - это все поменяло и исправило бы? я так понимаю, возмущение связано исключительно со стоимостью контроллера, ...
Семья французского исследователя Наржоле требует от OceanGate компенсацию $50 миллионов
Александр Марчуков
22:14
Если так посмотреть и быть честным то консоли как раз для бомжей как вы выражаетесь. Потому что консоли всегда были ультимативным выбором для геймеров которые не хотят разбираться в пк и его жизни. И ...
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
VAKT
22:10
в разрешении fullhd не играю очень давно, если же взять qhd или uhd, то весь профит от x3d исчезает. Но я ведь не только в играю: автокад, сони вегас и давинчи, фотошоп - ранее в связке с премьером - ...
AMD выпустила обновленные Ryzen 7 5800XT и Ryzen 9 5900XT, тесты показали их энергоэффективность
VAKT
22:09
Как увлекательно [сарказм]
Началась проверка рекорда по прохождению игры Diablo, который держался более 15 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем