Он считает, что ВСУ попытается втянуть страны НАТО в конфликт с Россией.

На протяжении долгих 1,5 лет украинское руководство и высшие военные чины просили западные страны передать на вооружение ВС ВСУ истребители F-16. По им мнению, именно эти самолеты должны стать той соломинкой, что переломит хребет верблюду. 4 августа 2024-го года президент Зеленский официально заявил во время выступления перед военными летчиками ВСУ, что истребители были переданы. На Украину прибыло до 10 истребителей F-16, которые передали Нидерланды с разрешения старшего брата в лице США.

Более того в сети начали появляться кадры с полетами американских самолетов и даже новости о том, что звено F-16 использовалось в Харьковской области. При этом в качестве площадок для парковки и обслуживания новых украинских игрушек используют неизвестные аэродромы, так как все близко расположенные ВПП регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВС РФ. Мелькала информация, что украинское руководство хочет использовать для базирования истребителей аэродромы стран НАТО с которыми граничит Украина. Но тут надо вспоминать заявление уже российского правительства, что F-16 и места их базирования станут законной целью для российской армии. В том числе и расположенные за пределами Украины.

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Английский аналитик Александер Меркурис заявил, что подобным решением с размещение самолетов за пределами Украины, Зеленский планирует втянуть в конфликт страны НАТО. Так как главным претендентом на хранение украинских самолетов станет Румыния в которой украинские летчики проходят обучение.