Пишут о том, что во всем виновато командование.

Ситуация для украинской армии под городом Торецк стала усложняться, особенно после недавнего прорыва российских подразделений через линию укреплений. При этом американское издание New York Nimes пишет, что во всем виновато украинское командование, которое затеяло непонятную ротацию кадров прямо перед российским наступлением. Также досталось и командиру 41-й бригады ВСУ, которого обвинили в некомпетентности.

ВС РФ успешно продвигаются в сторону Торецка и прорвали линию укреплений, которую украинские военные воздвигли в далеком 2014-м году. При этом журналисты американской газеты попросили прокомментировать произошедшее и получили ответ, что во всем виновато командование, которое начало ротацию бригад перед российским штурмом. Дело в том, что из-под Торецка убрали 24-ю бригаду, которая отлично знала позиции и подходы к ним, и перебросили под город из-под Часова Яра 41-ю бригаду. Спустя пару дней произошло российское наступление с понятным исходом.

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«Почти сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку» - печатает американское издание.

Что интересно, 41-я бригада обороняла Часов Яр и смысл ротации вообще ускользает от понимания, так как оба города находятся под атакой. Вполне вероятно, что 24-я бригада понесла большой убыток личного состава и 41-я должна была ее заменить, так имела больший численный состав.

Стоит также напомнить, что ранее именно из-за прорыва в сторону Торецка сняли с должности генерала Содоля, на которого накинулась «говорящая голова» Зеленского Безуглая. Вполне вероятно, что сейчас нардеп точит когти, чтобы впиться ими в нового генерала, отвечающего за оборону Торецка.