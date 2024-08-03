Это исторический момент для стоматологии.

Впервые робот-стоматолог успешно провел операцию на человеке. Этот робот, разработанный компанией из Бостона Perceptive, справился с задачей в восемь раз быстрее, чем это обычно делает врач.

Особенностью технологии является использование 3D-сканера, который безопасно, без рентгеновских лучей, создает детализированную модель рта пациента. Такой подход позволяет точно определить проблемы и разработать план лечения.

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Важно отметить, что роль врача-стоматолога остается важной, особенно в части общения с пациентом и обсуждения плана лечения. Но теперь, благодаря роботу, подготовка зуба к установке коронки, процедура, которая раньше занимала до двух часов и требовала нескольких посещений, может быть выполнена всего за 15 минут.

Компания Perceptive уверяет, что их робот может работать в любых условиях, даже если пациент двигается. Все испытания, проведенные на людях, подтвердили высокую эффективность и безопасность процедур.

Использование искусственного интеллекта в стоматологии открывает новые возможности для диагностики и лечения. Благодаря передовым технологиям визуализации, врачи могут с большей точностью определять проблемы на ранних стадиях. Это не только улучшает качество лечения, но и делает процедуры более комфортными для пациентов, сокращая время, проведенное в стоматологическом кресле.

Доктор Карим Заклама, член клинического консультативного совета Perceptive, подчеркивает, что благодаря этим инновациям врачи могут сосредоточиться на индивидуальном подходе к каждому пациенту, обеспечивая более качественное и быстрое лечение.

Таким образом, внедрение роботизированных систем в стоматологию обещает значительные изменения в лучшую сторону, делая посещение стоматолога менее стрессовым и более эффективным.