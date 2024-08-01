Так заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

В России обсуждают вопрос о вебкам-деятельности. Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по защите семьи, высказалась против введения наказаний за участие в вебкаме, как это сделали в Киргизии. Она считает, что причина участия девушек в такой деятельности кроется в недостатках воспитания и отсутствии интеллекта, но не видит необходимости в дополнительном регулировании этой сферы. Останина также выразила надежду на возвращение к традиционным ценностям, в соответствии с указом президента России.

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В Киргизии же ситуация иная. Президент страны Садыр Жапаров подписал поправки, вводящие административную и уголовную ответственность за организацию и содействие вебкам-деятельности. Теперь за участие в вебкаме в целях заработка предусмотрены штрафы, а за организацию и содействие такой деятельности — значительные штрафы и даже лишение свободы. Особенно строго будут наказывать за использование детей в таких целях, с возможностью лишения свободы на срок до 15 лет.

Эти меры вызвали обсуждение в обществе и среди специалистов. В России пока не планируют вводить подобные ограничения, полагая, что проблему можно решить через воспитание и обращение к традиционным ценностям.