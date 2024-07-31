Он посетил Волынскую область на севере Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает совершать важные поездки по всей стране с целью проведения совещаний и важных выступлений. В настоящий момент лидер украинского народа прибыл в Волынскую область, которая граничит на севере с Польшей и Республикой Беларусь. Здесь Зеленский проинспектировал объекты гражданской промышленности и встретился с представителями бизнеса. Далее президент провел совещание на тему укрепления границы с Беларусью.

Стоит отметить, что Украина граничит с Беларусью сразу 5-тью областями, среди которых есть и Киевская область, а общая граница имеет протяженность более 1000 км. По этой причине почти с самого начала СВО, когда ВС РФ отошли обратно в Республику Беларусь, там обосновался большой военный контингент ВСУ. По некоторым данным, которые озвучивал министр обороны Беларуси Хренин, украинцы сосредоточили на границе до 100 тысяч личного состава и неустановленное число бронетехники. При этом командование ВСУ регулярно усиливало группировку, что создавало угрозу для союзной России страны.

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Проведенное Зеленским совещание по поводу укрепления границы происходит на фоне деэскалации напряженности, которая возникла в июне 2024-го года. В результате чего к украинской границе были подтянуты дополнительные резервы ВС Беларуси, но позже министр обороны Хренин заявил об отводе дополнительных частей. На фоне событий президент Лукашенко заявил, что ситуацию удалось стабилизировать за счет переговоров между военными.