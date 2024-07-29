Это первый такой проект в стране. Зарядная станция появилась в городе Л’Хоспиталет-де-Льобрегат и является частью большой программы MetroCHARGE. Создание станции стало возможным благодаря сотрудничеству местных властей и транспортных компаний, а финансирование проекта осуществлено из европейских фондов NextGenerationEU.

Зарядная станция находится рядом с метро Белльвитге на Рамбла-де-ла-Марина. Вскоре таких станций станет больше – их планируют установить в разных частях Барселоны и окрестностей, всего семь штук. Каждая станция будет оборудована двумя мощными зарядными устройствами, которые могут одновременно заряжать несколько электромобилей. Энергия для зарядки берется из двух источников: восстановленной при торможении метро и солнечных панелей. Это делает станции полностью независимыми от внешних источников энергии.

Три из семи станций установят в Л’Хоспиталет-де-Льобрегат, а остальные – в Сан-Андриа-де-Бесос, Корнелья-де-Льобрегат, Бадалона и Санта Колома де Граменет. Чтобы пользоваться зарядкой, нужно зарегистрироваться в приложении AMB Electrolineres. Время зарядки зависит от выбранного разъема и может составлять от 30 минут до 2 часов. Стоимость зарядки составляет 0,30 евро за кВт/ч, а если зарядка займет больше времени, чем предусмотрено, то каждая дополнительная минута обойдется в 0,399 евро.

Этот проект – настоящий прорыв в области экологически чистого транспорта. Он не только способствует развитию инфраструктуры для электромобилей, но и показывает, как можно эффективно использовать городские ресурсы для улучшения качества жизни граждан и защиты окружающей среды.