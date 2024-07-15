Западного оружия хватает только для сдерживания армии РФ.

Украинская пресса вовсю рассказывает про остановку российского наступления на севере Харьковской области, а западные СМИ активно подхватывают новость и распространяют ее по всему миру. При этом американский канал CNN отправил в зону СВО собственных корреспондентов, чтобы те узнали про ситуацию на месте. Однако на месте все оказалось не столь радужно, как это писалось в СМИ, а все дело в том, что украинцам с их слов не хватает западного вооружения для контрнаступления.

Как пишут западные издания, ссылаясь на украинских военных, они, военные, смогли остановить российское продвижение на севере Харьковской области, но им не хватает западного вооружения и боеприпасов, чтобы выдавить ВС РФ за пределы Украины. Это несмотря на возобновившиеся поставки вооружения из США, которые начали передавать малые партии военных товаров для ВСУ. При этом военные также утверждают, что они не могут действовать в полную силу из-за российской военной авиации, которая может нанести удар в любой момент по любому из участков ЛБС. При этом опять поднимается тема передачи ВС ВСУ истребителей F-16, которые должны стать панацеей.

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«F-16 — это боевые самолеты 1980-х и 1990-х годов, и их возможности хуже, чем у самых современных российских боевых самолетов» - комментирует ситуацию польский военный эксперт Конрад Музыка.

Кроме сомнений в эффективности передаваемых ВС ВСУ истребителей F-16, эксперт посоветовал украинцам проводить более жесткую политику мобилизации для насыщения армии солдатами.