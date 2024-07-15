Нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая продолжает «атаки» на главкома ВСУ Александра Сырского

Вооруженные силы РФ продолжают давить украинскую оборону и политическому руководству Украины необходимо все больше оправдываться перед западными партнерами. В частности, часть вины пытаются свалить на высшее командование ВСУ. Этим занята Марьяна Безуглая, народный депутат ВРУ и член партии «Слуга народа», которая в прошлом стала причиной отставки Содоля с поста командующего Объединенными силами ВСУ. Однако на этот раз атака народной избранницы повернулась в сторону нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского.

Безуглая, внесенная в санкционный список РФ, утверждает, что нынешнее командование ВСУ не справляется с поставленными задачами и действует крайне неэффективно. При этом нардеп забывает, что Сырский в точности исполняет приказы из Офиса президента Зеленского.

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«Ряд источников подтвердили мне два важнейших момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне полагает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле» - заявляет Безуглая.

Кроме того, Безуглая прошлась и по прошлому главкому ВСУ Залужному, который недавно отправился в Британию послом. Политик заявила, что нынешняя ситуация с украинской армией полностью его заслуга и именно он виноват в неудачах, преследующих Вооруженные силы Украины.