Украинка прыгнула на 2 м 10 см, превзойдя на 1 см прошлый рекорд.

Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту. Это произошло на соревнованиях «Бриллиантовой лиги» во Франции, где она смогла прыгнуть на высоту 2м и 10см. Таким образом, Магучих побила рекорд, который продержался с 1987 года и принадлежал Стефке Костадиновой из Болгарии.

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22-летняя украинка стала чемпионкой мира, обойдя своих соперников, включая Николу Олислагерс из Австралии, которая также показала отличные результаты, но не смогла превзойти Магучих. В ходе соревнований Магучих и Олислагерс первыми преодолели высоту 2,01 метра, но дальше австралийка не смогла превзойти следующие отметки, в то время как Магучих продолжала свой путь к рекорду.

После победы Ярослава заявила, что гордится тем, что смогла внести вклад в историю украинского спорта и мировой легкой атлетики. Ее достижение стало значимым событием не только для Украины, но и для всего спортивного сообщества.

В тексте также упоминается спортивная политика и отношения между спортсменами. Магучих ранее высказывалась о Марии Ласицкене из России, с которой у нее сложились напряженные отношения после начала специальной военной операции России на Украине. В ответ на критику, Сергей Шубенков, известный российский легкоатлет, выразил поддержку Ласицкене, подчеркнув сложность международных отношений и влияние политики на спорт.

Ярослава Магучих – не только новый рекордсмен мира, но и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, где победила именно Ласицкене. Кроме того, Магучих является двукратной чемпионкой Европы. Это подчеркивает ее выдающиеся спортивные достижения и вклад в украинский и мировой спорт.

Российские легкоатлеты, включая Ласицкене, на данный момент отстранены от участия в международных соревнованиях, что добавляет контекста к достижениям Магучих и ее комментариям о ситуации в спорте и международной политике.