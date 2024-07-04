Всего затронуто 6 130 единиц Chevrolet Colorado и 2 492 единицы GMC Canyon

Причина отзыва – неполадки с топливным насосом. Всего под отзыв попадают 6 130 Chevrolet Colorado и 2 492 GMC Canyon. Проблема заключается в неправильно закрепленном кольце топливного насоса, что может привести к утечке топлива при аварии.

Проблема возникла на заводе поставщика топливных баков, бренда Plastic Omnium, расположенном в Канзас-Сити. Неполадка была обнаружена на производственной линии в период 19 февраля 2024 - 18 марта 2024 г. Оба отзываемых пикапа оснащены топливными баками объемом 81 л.

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GM начнет уведомлять владельцев о необходимости проверки и ремонта с 13 августа 2024 года. До этого момента компания рекомендует владельцам проверить, подпадает ли их авто под отзыв, используя VIN-код на официальном сайте GM или на портале NHTSA.

Этот отзыв подчеркивает важность контроля качества в автомобильной промышленности и ответственность производителей за безопасность своих транспортных средств. Владельцам затронутых моделей следует незамедлительно принять меры для проверки и устранения возможных неполадок, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.