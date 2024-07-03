Полная модернизация завода займет примерно 18 месяцев.

Завод в Калуге, где раньше делали машины Volkswagen, скоро снова заработает. Теперь за это взялась компания "АГК". Они рассказали, что начнут собирать автомобили уже в августе 2024 года.

"АГК" купила этот завод у Volkswagen, когда те ушли из России в мае 2023 года. За завод заплатили 125 миллионов евро. Там можно делать до 225 тысяч машин каждый год.

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Сначала машины будут собирать из больших частей, а потом хотят наладить производство "с нуля". Сейчас на заводе обновляют оборудование и учат работников новым технологическим процессам. Всё это должно занять около 18 месяцев, но собирать машины начнут уже во время обновления.

"АГК" также планирует больше использовать детали, сделанные в России, чтобы машины получались "свои", российские.

Это большая новость для Калуги и для всех, кто ждет новых машин. Завод, который казался забытым, снова оживает и обещает много интересного.