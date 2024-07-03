Китайский производитель нарастил объемы производства до 300 000 автомобилей в месяц.

Китайская компания BYD, занимающаяся производством автомобилей, достигла значительного успеха, выпустив 8-миллионный автомобиль. Это важное событие для компании произойдет 4 июля. Отметим, что еще в конце марта компания отмечала выпуск своего 7-миллионного автомобиля - модели Denza N7, которая была произведена на заводе в городе Чжэнчжоу. За последние полгода BYD значительно увеличила свои производственные мощности, достигнув отметки в 300 000 автомобилей в месяц.

Компания BYD также объявила о запуске нового завода в Таиланде, который совпадет с моментом достижения 8-миллионной отметки. Это расширение позволит компании укрепить свое присутствие на мировом рынке, ведь на сегодняшний день продукция BYD представлена уже в 80 странах и регионах по всему миру.

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Проанализировав данные, можно заметить, что за последние три месяца компания увеличила производство на 50 000 автомобилей в месяц. С учетом запуска нового завода в Таиланде, который способен производить 150 000 автомобилей в год, BYD планирует к концу 2024 года достичь впечатляющего результата в 10 миллионов автомобилей, выпущенных за всю историю компании.

Эти достижения подчеркивают растущее влияние и успех BYD на международном рынке автомобилестроения, демонстрируя не только увеличение производственных мощностей, но и расширение географии присутствия компании.