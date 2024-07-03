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Зеленский приказал Сырскому удержать в руках остатки Луганской территории
Зеленский не хочет терять лицо перед западными партнерами из-за полной потери Луганской области в преддверии большого саммита НАТО в Вашингтоне.

В конце прошлого месяца действия российской армии привели к почти полному освобождению территории ЛНР из-под контроля ВСУ. На этом фоне главком Сырский подошел к Зеленскому с предложением выйти из республики и перегруппировать войска для отправки на более важные участки ЛБС. Однако в ответ военный получил приказ от президента Зеленского удерживать остатки ЛНР любой ценой. Об этом сообщает военный эксперт и бывший полковник НА ЛНР Марочко.

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Согласно поступившим от Марочко данным, под контролем ВСУ остались незначительные участки ЛНР без важных населённых пунктов. На этом фоне предложение Сырского выглядит рационально, но Киев в последнее время гонится только за медийным эффектом и полностью игнорирует целесообразность. Поэтому никакого отвода украинских войск из республики не будет, а будет планомерная зачистка от их присутствия силами ВС РФ. Зеленский не хочет терять лицо перед западными партнерами из-за полной потери Луганской области в преддверии большого саммита НАТО в Вашингтоне.

«(...) киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть территории ЛНР. Это произошло после того, как он предложил оставить ряд населенных пунктов, а высвободившиеся силы использовать для усиления харьковского и донецкого направлений» - приводит ТАСС слова аналитика.

Стоит отметить, что за последнее время Зеленский отдал Сырскому ряд приказов, которые должны играть на имидже президента в глазах заинтересованных лиц. В частности, речь шла про «показательное контрнаступление», доказывающее способность украинской армии противостоять российскому продвижению. При этом ходит информация из украинских источников, что Сырского планируют убрать с должности и повесить на него всех собак. Нынешний главком ВСУ в таком случае продержится значительно меньший срок, чем Залужный, попавший под этот каток в феврале 2024-го года.

#россия #украина #сво #всу #зеленский
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