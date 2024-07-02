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g1tarist
Индийские военные исключили из тендера российский АК-19
По мнению индийских военных у компании не было достаточного объема финансов для реализации этой программы в случае победы в тендере.

Индийская армия продолжает успешно перевооружаться на более качественное оружие. В частности, появился тендер на замену устаревших 9-мм автоматов «Стерлинг», которые уже не соответствуют требованиям. В этом тендере участвовала компания BSS Material Ltd с российским автоматом АК-19 под 5,56-мм патрон стандарта НАТО.

Российский автомат АК-19 – это последняя разработка концерна «Калашников» для продажи за пределами РФ. Именно поэтому карабин использует патрон 5,56х45-мм. Однако индийская сторона исключила российский автомат из тендера сославшись на весьма странные причины. При этом к техническому качеству и ТТХ претензий у военных не оказалось.

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«Дело не в плохих оценках характеристик АК-19. Он был отклонен из-за того, что у компании не было достаточного объема финансов для реализации этой программы в случае победы в тендере, который требовал определенного размера банковских гарантий» - пишет издание IDRW.

Всего индийской армии требуется 450 тысяч карабинов, и они ищут поставщика уже с 2008 года. Однако вечно что-то идет не так и пока замену старым «Стерлингам» никак не найдут. Зная особенность индийского менталитета, то они ищут максимально дешевое предложение с лучшими тактико-техническими характеристиками. 

#новости #россия #оружие #индия #вооружение #тендер #ак-19
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