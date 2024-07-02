В течение суток не прекращалась перестрелка.

Обстановка у северной границы Израиля продолжает накалятся и взаимные удары ЦАХАЛ и «Хезболлы» становятся более ожесточенными. В частности, прошлой ночью, обе стороны продолжительное время обстреливали сопредельные территории и наносили выявленным точками оппонентов огневое поражение. Так, по некоторым данным пострадало до 17 военнослужащих ЦАХАЛ. Правда израильская сторона не подтверждает этого факта.

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Согласно опубликованным движением «Хезболла» в Ливане сведениям, в результате их удара было нанесено огневое поражение ЦАХАЛ. Мелькает информация о 17 пострадавших еврейских военных. Про свои потери в ходе ночной перестрелки тяжелым оружием, движение не сообщает. Однако если верить риторике израильтян, то их артиллерия сравняла с землей все, что только можно было принять за военные объекты.

«В течение нескольких часов по противнику работала израильская артиллерия, устраняя многочисленные угрозы израильской безопасности на юге Ливана» - сообщает израильская сторона.

Стоит отметить, что несмотря на огневые контакты, ЦАХАЛ не предпринимает попыток пересечь ливанскую границу. И это несмотря на то, что план вторжения уже был подписан высшим командованием Армии обороны Израиля и туда стягиваются военные с техникой. Есть вероятность, что визит Галанта в США приведет к подвижкам и возможной деэскалации назревающего конфликта.