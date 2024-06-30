Разработан этот концепт был еще год назад.

Британский стартап Nyobolt, который занимается созданием аккумуляторов нового поколения, тестирует свой уникальный электрический спорткар. Это происходит через год после того, как компания впервые анонсировала свой проект. Nyobolt уже известен тем, что сделал электрическую версию известного спорткара Lotus Elise, который может зарядиться всего за 6 минут.

Дизайн нового спорткара, Nyobolt EV, разработал Джулиан Томсон – тот же человек, который работал над внешним видом Lotus Elise S1. Автомобиль обладает мощностью в 470 лошадиных сил, что в сочетании с легкими и прочными материалами делает его очень производительным. При весе в 1246 кг это действительно впечатляет.

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Особенностью спорткара является его аккумулятор на 35 кВт·ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 350 кВт. Это позволяет зарядить аккумулятор от 10% до 80% всего за 4 минуты 37 секунд. Кроме того, аккумулятор спорткара Nyobolt отличается долговечностью: он сохраняет более 80% своей емкости даже после 4000 циклов зарядки, что соответствует пробегу в 965 600 километров.

Сейчас Nyobolt работает вместе с компанией дизайнера Яна Каллума над дальнейшим усовершенствованием прототипа. Планы на будущее включают налаживание мелкосерийного производства этого электрического спорткара. Это значит, что скоро любители скорости и технологий смогут оценить новинку на дорогах.