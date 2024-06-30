Спорткар попал в объектив охотника за новыми автомобилями и был опубликован на канале CarSpyMedia в YouTube.

На известной гоночной трассе "Нюрнбургринг" был замечен новый электрический спорткар Yangwang U9 от компании BYD. Это событие привлекло внимание любителей автомобилей, так как U9 - это вторая модель из премиальной серии Yangwang, запущенной в начале 2023 года. Первой моделью стал внедорожник U8, который уже успел заявить о себе как о серьезном конкуренте для таких автомобилей, как Mercedes G-Class и Land Rover Defender, с начальной ценой свыше $150 000.

Yangwang U9 привлекает внимание не только своим внешним видом, но и впечатляющими характеристиками. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами, общая мощность которых достигает 1287 лошадиных сил. Это позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,36 секунды, что делает его одним из самых быстрых электромобилей в мире. Для сравнения, такие известные спорткары, как Ferrari SF90 Stadale и Bugatti Chiron, разгоняются до 100 км/ч чуть медленнее.

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Стоимость нового электроспорткара составляет $233 400. На Пекинском автосалоне, где U9 был представлен публике, он даже "исполнил танец", что стало ярким моментом презентации.

Тестирование Yangwang U9 на "Нюрнбургринге" показывает, что компания BYD серьезно настроена на вхождение в сегмент спортивных электромобилей. Это событие подчеркивает растущую роль электромобилей в автомобильной индустрии и интерес к ним со стороны публики.