В 2026 году Interlune запланировала транспортировку на Луну прототипа робота, который попробует добыть немного гелия-3.

В 2030 году человечество может начать добычу уникального источника энергии на Луне – гелия-3. Этот редкий изотоп обещает революцию в энергетике, предлагая почти неисчерпаемый источник энергии. Несмотря на то что гелий-3 уже используется в науке и технике, его массовое применение для получения энергии пока остается в будущем. Считается, что Луна богата этим изотопом, и задача – научиться его добывать и доставлять на Землю.

Американский стартап Interlune планирует освоить лунные запасы гелия-3. Несмотря на то что идея не нова и обсуждалась еще в 2006 году российскими учеными, до сих пор никто не смог воплотить ее в жизнь. Критики указывают на высокую стоимость и технологические сложности проекта, но в Interlune уверены в его экономической и технологической оправданности.

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Основатели Interlune – профессионалы с опытом работы в космической отрасли, включая бывших топ-менеджеров компании Blue Origin и астронавта Харрисона Шмитта. Компания уже привлекла около 18 миллионов долларов инвестиций и планирует к 2028 году развернуть пилотную фабрику на Луне, а к 2030 году начать коммерческую деятельность.

Interlune собирается использовать лунный реголит (грунт) не только для добычи гелия-3, но и для получения кислорода, строительных материалов для 3D-печати и других ресурсов. Это позволит создать на Луне самодостаточную базу для дальнейшей разработки и исследований.

На Земле гелий-3 используется в научных исследованиях, медицине и других областях, но его основное предназначение – в энергетике, как потенциальный источник для термоядерного синтеза. Стоимость грамма гелия-3 достигает 30 тысяч долларов, что делает его добычу на Луне привлекательной, несмотря на технологические и экономические вызовы.

Программа NASA Artemis, направленная на исследование Луны, также может сыграть ключевую роль в освоении гелия-3. Первый пилотируемый полет в рамках этой программы ожидается в ближайшие годы, что станет важным шагом к реализации планов по добыче гелия-3.

В то время как некоторые считают проект добычи гелия-3 на Луне слишком амбициозным или даже фантастическим, другие видят в нем будущее энергетики. Успех Interlune может не только обеспечить человечество чистой и почти неисчерпаемой энергией, но и открыть новую эру в освоении космоса.